Dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, si aggiunge un nuovo elemento alle indagini grazie all’annuncio dell’avvocato Taccia. La notizia arriva in un momento in cui l’intera vicenda giudiziaria si trova di fronte a un possibile cambiamento di rotta. Non sono state fornite ulteriori dettagli, ma l’avvocato ha comunicato un aggiornamento importante che potrebbe influenzare il corso delle indagini.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini registrano una svolta che cambia profondamente lo scenario. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con la richiesta di interrogatorio per Andrea Sempio, la Procura di Pavia rivede dinamiche e responsabilità dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Un nuovo capitolo che riapre interrogativi mai sopiti. La novità più rilevante riguarda proprio il ruolo di Sempio, oggi unico indagato, al posto del condannato definitivo Alberto Stasi. Dopo la richiesta di convocazione fissata per il 6 maggio, torna in primo piano anche la strategia difensiva, con l’intervento della sua legale, Angela Taccia, che segue da vicino gli sviluppi di un’inchiesta che continua a evolversi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sempio e l’ultimo colpo di scena, arrivato l’annuncio dell’avvocato Taccia

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