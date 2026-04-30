Sei anni senza Guidugli Galà lirico in sua memoria

Dopo sei anni dalla scomparsa, si è tenuto un galà lirico dedicato alla memoria di Guidugli. La serata è stata caratterizzata dall’esecuzione di brani che l’artista amava particolarmente, eseguiti da artisti e musicisti presenti. La musica ha rappresentato un elemento centrale dell’evento, rendendo omaggio al suo legame con le note e il canto. L’appuntamento ha coinvolto un pubblico interessato a ricordare la sua passione per l’arte vocale.

La musica è stata una delle sue più grandi passioni e saranno le note che tanto amava a rendere omaggio alla sua indimenticata figura. Sono passati sei anni dalla scomparsa del notaio Umberto Guidugli (nella foto), presidente della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana dal 2003 al 2015 e morto all’età di 77 anni a causa del Covid, e i familiari hanno infatti organizzato l’evento "In concerto per Umberto Guidugli", con il contributo della Bvlg e di scena domani alle 21 al teatro "Galeotti" a ingresso libero. Si tratta di un gran galà lirico, presentato da Carlo Fontana, con i soprani Alida Berti, Mimma Briganti, Linda Campanella, Fabiola...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei anni senza Guidugli. Galà lirico in sua memoria Notizie correlate Leggi anche: Gli inediti di Bononcini . Un galà lirico con Santoro Concerto di gala dei vincitori del Premio lirico ‘Umberto Giordano’: la grande musica d'opera conquista il pubblicoC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Sul podio il...