Gli inediti di Bononcini Un galà lirico con Santoro

Domenica di primavera dedicata alla musica con tre eventi in programma. Tra questi, spicca un galà lirico dedicato alle opere inedite di Bononcini, che sarà accompagnato dalla partecipazione del soprano Santoro. L'appuntamento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà un pubblico interessato alla musica classica e alle composizioni meno conosciute del compositore. Gli altri due eventi si svolgeranno in diverse location della città e proporranno generi diversi tra loro.

Domenica di primavera, domenica di musica. Sono tre gli appuntamenti odierni che vi segnaliamo nel nostro panorama. Partiamo dalla chiesa del Voto dove alle 17 i cori di Modena Musica Sacra – in occasione della Domenica della Divina Misericordia – propongono un progetto artistico e spirituale di grande intensità, ideato dal maestro Daniele Bononcini, ovvero i brani del cd ’Pace a voi’ che venne realizzato dieci anni fa, per il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Il concerto (a ingresso libero) riproporrà integralmente le musiche contenute nell’album, arricchendole con l’esecuzione di nuovi brani vocali e strumentali inediti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli inediti di Bononcini . Un galà lirico con Santoro Concerto di gala dei vincitori del Premio lirico ‘Umberto Giordano’: la grande musica d'opera conquista il pubblicoC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Sul podio il... Gallico ricorda gli storici artigiani fratelli Santoro con l'intitolazione di un vicoloFanno parte della memoria di Gallico gli artigiani fratelli Santoro, a cui è stato intitolato un vicolo della frazione nord reggina.