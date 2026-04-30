Un uomo è stato arrestato dopo aver inflitto sofferenze e umiliazioni al figlio di 10 anni della compagna, a partire dal 2020 fino al 2026. Durante questo periodo, il minore ha subito intimidazioni e disagi psicofisici gravi, che hanno portato alla luce un quadro di violenze durate diversi anni. Le autorità hanno proceduto con l’arresto, confermando la gravità degli atti compiuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per sei anni, dal 2020 al 2026, ha inflitto sofferenze, intimidazioni e umiliazioni al figlio di 10 anni della sua convivente, procurando al bambino gravi disagi psicofisici. Un 47enne residente in un comune della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, a conclusione delle indagini coordinate dal procuratore capo facente funzioni, Francesco Raffaele. L’indagato in più occasioni avrebbe anche aggredito fisicamente il bambino fino a segregarlo in una stanza legato al letto nell’abitazione in cui conviveva la coppia. Acquisite anche immagini e filmati che proverebbero le violenze dell’uomo, già destinatario della misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente e ai suoi figli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sei anni di inferno: arrestato per torture su un minore

She tries to be hated, but her three brothers and cold fiancé spoil her endlessly! #drama #love

Notizie correlate

Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato dopo due anni di latitanzaEra irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai...

Leggi anche: Violenza sessuale su minore 6 anni fa, 49enne arrestato dopo la condanna

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La storia dell'indovina giapponese che inventò l'astrologia delle Sei Stelle. Previsioni funeste, amuleti magici e minacce in tv: Stupida, un giorno andrai all'inferno; Il Foggia nell’inferno della Serie D: l’epilogo che nessuno dei tifosi rossoneri, tre mesi fa, avrebbe immaginato; ''Ogni caregiver vive un suo inferno. Non abbiamo fiato. Non abbiamo giorni liberi. Non abbiamo ossigeno'': storia di Simonetta, 33 anni e 17 dedicati alla mamma malata; Le danze sfacciate di Kinkaleri.

La storia dell'indovina giapponese che inventò l'astrologia delle Sei Stelle. Previsioni funeste, amuleti magici e minacce in tv: «Stupida, un giorno andrai all'inferno»Hosoki è stata una delle indovine più seguite nella storia del Giappone. Dopo aver creato la Rokusei Senjutsu, l'astrologia delle Sei Stelle, è stata accusata da molti seguaci di praticare truffe spir ... corriere.it

In primo grado, il Tribunale per i minorenni aveva condannato entrambi a 17 anni di reclusione con rito abbreviato. Tuttavia, la normativa introdotta con la riforma voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia ha consentito una riduzione della pena: rinu - facebook.com facebook