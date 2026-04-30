Seguendo un asteroide potremmo raggiungere Marte in soli 153 giorni | la scoperta di un astronomo brasiliano

Un astronomo brasiliano ha analizzato la traiettoria dell'asteroide 2001 CA21, individuando un percorso che potrebbe consentire a una navicella di raggiungere Marte e tornare sulla Terra in circa 153 giorni. Lo studio si basa sui calcoli delle orbite dell'asteroide, che suggeriscono una possibile via per un viaggio spaziale di andata e ritorno tra i due pianeti. La ricerca apre nuove prospettive per le missioni umane su Marte.

Studiando la traiettoria dell'asteroide 2001 CA21, un ricercatore brasiliano ha tracciato un percorso che permetterebbe a degli astronauti di compiere un viaggio di andata e ritorno da Marte in poco più di cinque mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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