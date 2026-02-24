Bimbi soli in casa tra rifiuti e feci per giorni il video dell’orribile scoperta in Usa | Mangiavano carne avariata

Una scoperta choc ha portato le autorità negli Stati Uniti, dove due bambini sono stati trovati soli in casa per giorni tra rifiuti e feci, a causa di negligenza della madre. I vicini avevano segnalato condizioni insostenibili, spingendo la polizia a intervenire. I piccoli, visibilmente sporchi e alimentati con carne avariata, erano in grave stato di abbandono. La scena ha scioccato tutti e ha portato a un intervento immediato.

La scoperta dopo una segnalazione dei vicini che ha portato la polizia nella casa dove i due piccoli erano stati lasciati a sé stessi dalla madre per giorni. "I rifiuti coprivano il pavimento, le feci erano spalmate anche lungo le pareti ad altezza di bambino: segno straziante di piccole manine lasciate senza guida" raccontano gli agenti.