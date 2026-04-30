Segesta Autolinee intesa sindacale | meno turni lunghi e nuove tutele per autisti

Faisa Cisale e Segesta Autolinee hanno firmato un accordo che modifica le condizioni di lavoro degli autisti nel settore del trasporto pubblico locale. La trattativa, conclusa con un risultato definito storico, ha portato a ridurre i turni di lavoro lunghi e a introdurre nuove tutele per i conducenti. La vertenza, che si protraeva da diversi anni, si è conclusa anche con un pronunciamento giudiziario riguardo al cosiddetto “nastro lavorativo” oltre le 12 ore.

Faisa Cisale Segesta Autolinee hanno raggiunto un’intesa definita “storica” sul trasporto pubblico locale, chiudendo una vertenza che si trascinava da anni e che era arrivata anche nelle aule giudiziarie per il tema del cosiddetto “nastro lavorativo” oltre le 12 ore.L’accordo, sottoscritto il 29.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Fiumicino, welfare e nuove tutele per i dipendenti: siglata l’intesaFiumicino, 20 febbraio 2026 – A seguito dell’approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio comunale di Fiumicino, Servizi Civici S. Leggi anche: Autolinee Toscane assume autisti