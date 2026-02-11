Autolinee Toscane assume autisti

Autolinee Toscane ha avviato una nuova campagna di assunzioni di autisti in Toscana. L’azienda cerca persone con patente D o De e Cqc, pronte a lavorare a tempo indeterminato. Le candidature sono aperte a chi vuole entrare nel settore dei trasporti e ha i requisiti richiesti.

Nuove opportunità di lavoro nei trasporti in Toscana. Autolinee Toscane seleziona autisti con patente D o De e Cqc, da assumere a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano diverse sedi toscane, tra cui Arezzo, Livorno, Pisa, Prato e Siena, oltre al servizio urbano ed extraurbano di Firenze e al servizio extraurbano di Greve in Chianti. Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto almeno 21 anni, essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini extraeuropei regolarmente autorizzati a lavorare in Italia, possedere almeno la licenza di scuola media inferiore e avere un'ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.

