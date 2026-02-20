Fiumicino welfare e nuove tutele per i dipendenti | siglata l’intesa

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il nuovo statuto, che ha portato alla firma di un accordo per migliorare il welfare dei dipendenti pubblici. Questa decisione nasce dalla necessità di offrire tutele più solide ai lavoratori comunali, spesso esposti a condizioni di lavoro difficili. L’intesa prevede nuove misure di supporto, come assistenza sanitaria e bonus per le famiglie. La firma dell’accordo è avvenuta ieri in municipio, con la partecipazione di rappresentanti sindacali e amministratori. Ora si attende l’attuazione delle nuove misure.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – A seguito dell'approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio comunale di Fiumicino, Servizi Civici S.p.A. inaugura l'anno nel segno dell'innovazione e della crescita strategica. La società partecipata, lasciata la vecchia denominazione societaria e forte dei solidi risultati ottenuti nella gestione delle entrate comunali caratterizzati da una netta riduzione dell'evasione e da un incremento degli incassi per l'Ente, si proietta verso un ampliamento della propria operatività e dei propri standard di efficienza. A completare il processo di efficientamento societario si inserisce il Contratto collettivo decentrato di II Livello, volto a potenziare il ruolo del personale tecnico-operativo verso il raggiungimento di elevati obiettivi di performance e standard di qualità elevata e siglato presso la sede comunale tra la società partecipata e le sigle FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, rappresentate dalle R.