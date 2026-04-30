Sedico sport al centro | 2 milioni per rinnovare gli impianti

La Regione ha stanziato 2 milioni di euro per gli impianti sportivi di Sedico, destinati al rinnovo delle strutture. I lavori interesseranno sia lo stadio che il campo di Mas, con una conclusione prevista per il 30 giugno 2027. La cifra è stata confermata in un decreto regionale approvato di recente. Le strutture saranno oggetto di interventi di miglioramento e adeguamento, con l’obiettivo di potenziarne l’utilizzo.

? Cosa sapere La Regione stanzia 2 milioni di euro per gli impianti sportivi di Sedico.. I lavori allo stadio e al campo di Mas termineranno il 30 giugno 2027.. Dario Bond ha firmato la convenzione per stanziare 2 milioni di euro a Sedico, sbloccando i fondi necessari per completare la riqualificazione dello stadio locale e del campo sportivo di Mas. L’annuncio ufficiale è arrivato questo giovedì 30 aprile 2026, confermando l’impegno della Regione verso le zone montane attraverso il Fondo Comuni Confinanti. L’assessore regionale alla Montagna, Bond, ha formalizzato l’accordo con l’amministrazione comunale di Sedico, che gestirà interamente l’iter del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sedico, sport al centro: 2 milioni per rinnovare gli impianti Notizie correlate ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Sport Missione 2026: 250 milioni a tasso zero per gli impiantiNel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.