Sport Missione 2026 | 250 milioni a tasso zero per gli impianti

Lunedì 9 marzo 2026, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha annunciato un piano da 250 milioni di euro a tasso zero destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. La cifra viene messa a disposizione per interventi di miglioramento e adeguamento delle strutture sportive gestite dal pubblico. L’obiettivo è sostenere interventi di rinnovamento in tutta Italia.

Nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha lanciato un piano finanziario da 250 milioni di euro dedicato alla riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. Questa iniziativa, denominata Sport Missione Comune 2026, mira a fornire mutui a tasso fisso con l'abbattimento totale degli interessi per la costruzione, l'ampliamento e l'efficientamento energetico delle strutture. La campagna resterà attiva fino al 30 settembre, rivolgendosi a Comuni, Province, Regioni e altre forme associative territoriali. L'obiettivo dichiarato è attivare investimenti complessivi superiori a 600 milioni di euro, mobilitando risorse più che doppie rispetto al fondo diretto messo a disposizione dall'ente di credito.