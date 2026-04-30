Secam allarme debiti | rinviata l’assemblea È corsa contro il tempo

Nell’ultimo giorno di aprile, si è verificato un cambiamento di programma per Secam, la multiutility della provincia di Sondrio. L’assemblea dei soci prevista per oggi è stata rinviata, suscitando preoccupazione tra gli interessati. La questione principale riguarda un debito che si è fatto difficile da gestire, portando a una corsa contro il tempo per trovare soluzioni. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ultimo giorno di aprile movimentato attorno a Secam. A poche ore dall’assemblea dei soci della multiutility della provincia di Sondrio, è cresciuta la preoccupazione per un debito diventato ormai difficile da gestire.Il nodo riguarda il rimborso dei mutui accesi negli anni scorsi per adeguare il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate PNRR, corsa contro il tempo: l’allarme per non perdere i fondiIl Presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, ha lanciato un appello urgente rivolto alle stazioni appaltanti per gestire la fase finale del Piano... Allarme nel Golfo: la corsa contro il tempo degli Usa per sminare lo Stretto di HormuzNavi vecchie di 30 anni e nuove unità in arrivo: la Marina USA rischia il tutto per tutto per evitare il disastro navale nello Stretto Lasciate sole...