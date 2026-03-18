Le forze armate statunitensi si preparano a condurre operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz, un’area strategica del Golfo. In assenza di supporto dai loro alleati, sono chiamate a intervenire da sole in un contesto di crescente tensione. La situazione richiede una risposta immediata per garantire la sicurezza delle rotte marittime nella regione.

Navi vecchie di 30 anni e nuove unità in arrivo: la Marina USA rischia il tutto per tutto per evitare il disastro navale nello Stretto Lasciate sole dai loro alleati, le forze armate statunitensi dovranno affrontare da sole le sempre più probabili operazioni di sminamento dello Stretto di Hormuz. Anche se fin dall’inizio delle operazioni belliche è stata precisa intenzione degli Usa quella di limitare le capacità iraniane di posare ordini nei 33 km di mare che vengono attraversati da navi e soprattutto da petroliere, la Marina dovrà mettere in pratica le diverse capacità di cui dispone per riportare in sicurezza la navigazione della Regione.... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allarme nel Golfo: la corsa contro il tempo degli Usa per sminare lo Stretto di Hormuz

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