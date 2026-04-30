Se tutte insieme la nuova raccolta di poesie L' incontro con l' autrice Silvia Vecchini
Oggi, giovedì 30 aprile alle 18, presso la libreria La Casa sull’albero, si terrà un evento con l’autrice Silvia Vecchini. Durante l’incontro verrà presentata la sua ultima raccolta di poesie intitolata “Se tutte insieme”. La pubblicazione, uscita a marzo per Bompiani, raccoglie poesie di madri, figlie e sorelle e presenta illustrazioni di Sualzo.
Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 18 alla libreria La Casa sull’albero, tornerà ad Arezzo l'autrice Silvia Vecchini per presentare “Se tutte insieme”, nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da Sualzo e uscita a marzo per Bompiani. L'appuntamento è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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