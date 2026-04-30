se la poesia somiglia a un presidio di futuro

Alessandro Agostinelli, poeta e intellettuale di 60 anni, si distingue per la sua figura complessa e versatile. La sua attività si sviluppa tra scrittura, riflessione e impegno culturale, caratterizzando un percorso articolato nel panorama letterario italiano. La sua poesia si avvicina a un modo di pensare il futuro come un presidio, attraverso temi e immagini che riflettono un rapporto diretto con il presente e le sue sfide.

È una figura articolata e poliedrica di intellettuale, Alessandro Agostinelli: sessant’anni appena compiuti o quasi, giornalista, scrittore, poeta, agitatore culturale (nei limiti in cui sia ancora possibile usare questa definizione, forse un po’ anacronistica). E lo conferma ora il suo ultimo libro: Baltico, uscito in questi mesi da peQuod (pp. 51, euro 14). Perché è vero che si tratta di un libro suscettibile di essere ascritto alla poesia: e lui stesso infatti, nella «Nota d’autore» in apertura, lo definisce «un poema». Ma è altrettanto vero che si tratta di una poesia innervata di elementi anche narrativi e perfino saggistici. D’accordo, il poema è un’opera poetica di carattere narrativo in quanto tale; ma è per dire, appunto, che Agostinelli contiene in sé più di un’anima, al di là della forma assunta dalla sua scrittura.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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