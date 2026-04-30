La Città Metropolitana di Firenze ha stanziato più di sette milioni di euro per interventi nelle scuole dedicate alla formazione alberghiera e turistica. I fondi sono destinati alla creazione di nuovi laboratori, alla riqualificazione di spazi esistenti e alla costruzione di un edificio sostenibile di ultima generazione. Questi lavori riguardano gli istituti Buontalenti e Saffi, con l’obiettivo di migliorare le strutture e ampliare le opportunità di formazione per gli studenti.

Firenze, 30 aprile 2026 – Nuovi laboratori, spazi riqualificati e un edificio di ultima generazione: la Città Metropolitana investe sulla formazione alberghiera e turistica con interventi per oltre 7 milioni di euro. I lavori hanno interessato in particolare i professionali alberghieri Bernardo Buontalenti e Aurelio Saffi, due poli centrali per la preparazione dei futuri operatori del settore. Al Buontalenti, gli interventi hanno riguardato soprattutto la succursale di via dei Bruni, con un investimento di circa 3 milioni di euro. Sono stati realizzati tre nuovi laboratori di cucina completi di sale, servizi e locali accessori. Non solo. Sono state anche trasformate delle vecchie cucine in due bar didattici destinati alle esercitazioni pratiche degli studenti, per un costo di oltre 2,2 milioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, oltre 7 milioni per Buontalenti e Saffi: nuovi laboratori e un edificio sostenibile

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