In alcune valli del Teramano, le scuole di Montefino, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti sono in bilico a causa di una nuova classificazione montana. Questa modifica potrebbe comportare la perdita di alcuni servizi e risorse. Le autorità scolastiche stanno monitorando la situazione, mentre le comunità locali si preparano a eventuali cambiamenti. La questione riguarda principalmente le scuole con numeri di studenti che potrebbero non soddisfare i nuovi requisiti.

? Cosa sapere Nuova classificazione montani minaccia le scuole di Montefino, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti.. Dal 2027 la perdita dello status montano imporrà pluriclassi nell'Istituto Valle del Fino.. Il rischio di classi con più materie e insegnanti diversi per gli studenti di Montefino, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti scatta ufficialmente nel 2027 a causa della nuova classificazione dei comuni montani. La decisione politica presa nei palazzi romani sta per colpire direttamente le aule dell’Istituto comprensivo Valle del Fino. La nuova normativa sulla distinzione tra centri montani e non, basata su parametri tecnici come l’altitudine o la pendenza del terreno, minaccia di smantellare i servizi essenziali nelle aree interne del teramano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole nel teramano: il rischio pluriclasse colpisce le valli

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