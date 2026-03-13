Autovelox nel Teramano nel mirino | diffida al prefetto e rischio ricorsi

Un’associazione di cittadini ha inviato una diffida al prefetto di Teramo, chiedendo la sospensione delle autorizzazioni agli autovelox installati nella provincia. La richiesta si basa su presunte carenze nei controlli e nella documentazione tecnica relativa agli apparecchi, che secondo l’associazione metterebbero in discussione la regolarità delle apparecchiature. La vicenda coinvolge il territorio e le autorità locali.

