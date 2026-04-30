Nella contea di Hancock, nello stato del Mississippi, uno scuolabus ha perso il controllo a causa di un malore dell’autista, che ha avuto un grave attacco d’asma e ha perso conoscenza durante il tragitto. Alcuni studenti presenti sul mezzo sono riusciti a intervenire, afferrando il volante e fermando il veicolo prima che potesse verificarsi un incidente più grave. La scena si è svolta senza ulteriori conseguenze per i passeggeri.

Siamo nella contea di Hancock, nello stato del Mississippi. Un normale tragitto scolastico si è trasformato in una situazione di emergenza quando l’autista di uno scuolabus è stata colpita da un grave attacco d’asma e ha perso conoscenza mentre si trovava alla guida. A bordo del bus c’erano diversi studenti, tra i 12 e i 15 anni. E sono stati proprio loro, in quei secondi concitati, ad accorgersi che qualcosa non andava. Il mezzo ha iniziato a perdere stabilità, la corsa è diventata irregolare e il rischio di un incidente è diventato immediato. Uno dei ragazzi si è spostato verso il posto di guida e ha afferrato il volante, cercando di mantenere il controllo del veicolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuolabus fuori controllo dopo il malore dell’autista: studenti intervengono, afferrano il volante e fermano il mezzo prima della tragedia

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