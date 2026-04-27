Autista perde i sensi dopo attacco d’asma studenti fermano il mezzo e la salvano | emergenza su un scuolabus in Mississippi

Un autobus scolastico in Mississippi ha interrotto la corsa quando l’autista, colto da un attacco d’asma, ha perso i sensi. A bordo si trovavano studenti tra i 12 e i 15 anni, che sono riusciti a fermare il veicolo e a prestare aiuto. La scena si è svolta senza coinvolgimenti di altri veicoli o persone, e l’emergenza è stata gestita grazie alla prontezza dei giovani a bordo.

Tanta paura su uno scuolabus in Mississippi, negli Usa. Un autobus, con a bordo studenti tra i 12 e i 15 anni è rimasto improvvisamente senza guida. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti eroi in gita scolastica: salvano gli studenti fermando il pullman dopo il malore dell’autista, la preside scrive a Valditara per il riconoscimentoDurante un viaggio d'istruzione a Praga, una classe delle superiori ha vissuto momenti di grande spavento. Aggredisce la compagna all'autogrill, gli studenti del "Pinchetti" lo fermano e salvano la donnaL'unione fa la forza: è proprio il caso di dirlo visto quanto accaduto venerdì in un autogrill lungo l'autostrada A4 dove gli studenti dell'istituto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paura negli Usa: autista scuolabus perde i sensi, studenti fermano il mezzo e la salvano; Docente eroe salva una classe in gita a Praga: l'autista del bus perde i sensi a cento all'ora, lui rimette il mezzo in carreggiata; Bambina di 2 anni ha un malore sul bus e perde i sensi. L'autista blocca il mezzo e chiede aiuto: un medico in pensione corre a salvare...; Perde il controllo dell'auto e si capovolge, anziano illeso. Traffico in tilt. Docente eroe salva una classe in gita a Praga: l’autista del bus perde i sensi a cento all’ora, lui rimette il mezzo in carreggiataPoteva finire molto male la gita scolastica di una quarta liceo a Praga, ma per fortuna un docente ha preso in mano la situazione salvando di fatto la vita ai suoi studenti. A raccontare l’episodio è ... tecnicadellascuola.it Paura su un bus scolastico negli USA: autista scuolabus perde i sensi, studenti fermano il mezzo e la salvanoImmagine da FreepikUsa Un gruppo di studenti tra i 12 e i 15 anni ... msn.com Perde il controllo e si ribalta col carico di rifiuti: autista ferito sulla provinciale di Mores L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo lungo la strada 63. I Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri hanno messo in sicurezza la carreggiata per consentire i soccorsi e l - facebook.com facebook