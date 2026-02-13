L' Adoc Abruzzo attiva lo sportello Salva debiti per aiutare non sa come uscire dai problemi finanziari

Da ilpescara.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Adoc Abruzzo ha aperto lo sportello “Salva debiti” a Pescara, offrendo assistenza concreta a chi si trova sommerso dai debiti e non sa come uscirne. La decisione deriva dall’aumento delle difficoltà finanziarie nelle famiglie della regione, causato dalla crisi economica e dalla pandemia, che hanno portato molte persone a accumulare debiti senza sapere come gestirli. Lo sportello, attivo da questa settimana, fornisce consulenza gratuita e strumenti pratici per affrontare il sovraindebitamento, distinguendosi per l’approccio diretto e senza formalismi.

La sezione locale dell'associazione dei consumatori ha aderito all'iniziativa nazionale. "Non siete soli, uscire dal sovraindebitamento è possibile", sottolinea rivolgendosi ai cittadini che troppo spesso si vergognano di parlare di certi problemi e che, invece, hanno bisogno di supporto. Ecco come rivolgersi al nuovo servizio “Non siete soli, uscire dal sovraindebitamento è possibile”. Queste le parole di rassicurazione che l'Adoc Abruzzo rivolge ai cittadini annunciando di aver aperto lo sportello regionale “Salva debiti” per aiutarli ad affrontare i problemi sempre più presenti in tante famiglie italiane.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su adoc abruzzo

Affoga nei debiti di famiglia, tutto cancellato dai giudici grazie alla legge “salva suicidi”

Facilitare le prestazioni sanitarie e aiutare chi è fragile: nasce lo sportello unico fra Asl e Comune di Novara

Nasce il Punto unico di accesso (PUA) di Novara, un nuovo servizio di collaborazione tra Asl e Comune pensato per semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.