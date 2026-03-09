Aggiornamento delle Gps | Usb Scuola attiva sportello a Reggio Calabria e nella Locride

Usb Scuola ha aperto uno sportello a Reggio Calabria e nella Locride dedicato ai docenti che devono aggiornare o rivedere la propria posizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) per il biennio 2026-2028, in occasione dell’avvio delle procedure di aggiornamento. Lo sportello fornisce supporto diretto ai docenti coinvolti nelle operazioni di inserimento e revisione delle graduatorie.

L’obiettivo è offrire un supporto serio e trasparente a migliaia di insegnanti precari che ogni anno affrontano procedure complesse e spesso caratterizzate da informazioni frammentarie. Tutte le info L’obiettivo è offrire un supporto serio e trasparente a migliaia di insegnanti precari che ogni anno affrontano procedure complesse e spesso caratterizzate da informazioni frammentarie o da consulenze poco affidabili. “Per noi – spiegano da Usb Scuola – ogni docente non è un numero ma un lavoratore da tutelare e valorizzare. In un contesto segnato da precarietà diffusa e da continui cambiamenti normativi, è fondamentale poter contare su un punto di riferimento affidabile che metta al centro i diritti e le esigenze degli insegnanti”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Usb sfida l’Asp di Reggio Calabria: diffida sulle sanzioni ai mediciL'Usb sanità Calabria ha inviato una diffida ufficiale alla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, chiedendo di sospendere immediatamente...

Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più careÈ la fotografia scattata dallo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil.

Tutto quello che riguarda Usb Scuola

Discussioni sull' argomento ROMA CAPITALE PROPONE PRECARIATO: USB RESPINGE LA PROPOSTA PRESENTATA AL TAVOLO DEL 25 FEBBRAIO; USB Scuola attiva a Reggio Calabria e nella Locride lo sportello per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028.

USB Scuola attiva a Reggio Calabria e nella Locride lo sportello per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028Con l’avvio dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028, USB Scuola attiva sul territorio reggino uno sportello dedicato ai docenti che devono pro ... strettoweb.com

GPS 2026 Gps 2026, come aggiornare le graduatorie per le supplenze scolasticheParte oggi, 23 febbraio 2026, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028 ... statoquotidiano.it

Sul lavoro femminile pesano divario di genere e precarietà. Usb, Cobas e Cub per un salario dignitoso. Ripercussioni su scuola e sanità - facebook.com facebook