Scuola via libera alle immissioni in ruolo fuori regione | cosa cambia per i docenti e come iscriversi agli elenchi

Il governo ha approvato le nuove regole che permettono ai docenti di partecipare alle assunzioni con immissione in ruolo anche in regioni diverse da quelle di provenienza. Questa novità riguarda principalmente le procedure di iscrizione agli elenchi e le modalità di assegnazione delle cattedre. La normativa è stata modificata per facilitare l’accesso alle posizioni di ruolo e ridurre i tempi di assegnazione. I docenti interessati potranno consultare i nuovi criteri e i moduli di adesione sui siti ufficiali.

La cattedra fissa può trovarsi anche lontano da casa, ma ora c’è un sentiero normativo per raggiungerla più velocemente. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto attuativo che introduce un meccanismo di compensazione territoriale, ovvero una strategia pensata per risolvere il paradosso della scuola dove a migliaia di docenti idonei al Nord fanno spesso eco centinaia di posti vacanti al Sud, o viceversa. A partire dall’anno scolastico 20262027, i vincitori e gli idonei dei concorsi banditi dal 2020 in poi (e che non sono ancora stati assunti) potranno chiedere l’inserimento in elenchi regionali diversi da quelli in cui hanno sostenuto le prove.🔗 Leggi su Open.online

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