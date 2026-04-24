Liceo Moro sotto assedio | studenti bloccano la scuola contro il Governo

Gli studenti del liceo Aldo Moro di Reggio Emilia hanno bloccato l’ingresso dell’istituto in segno di protesta contro una proposta di legge della Lega che riguarda le organizzazioni antifasciste. La manifestazione è partita questa mattina e ha coinvolto numerosi studenti, impedendo l’accesso alla scuola. La protesta è avvenuta senza scontri o incidenti, e si protrae da alcune ore. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o sulle modalità di riapertura.

? Cosa sapere Studenti del liceo Aldo Moro di Reggio Emilia bloccano l'ingresso della scuola.. La protesta contesta la proposta di legge della Lega contro le organizzazioni Antifa.. Il coordinamento studentesco Rabun e il collettivo Moro bloccano l’ingresso della sede centrale del liceo Aldo Moro a Reggio Emilia per contestare le recenti decisioni governative in occasione della ricorrenza della liberazione dal nazifascismo. L’azione simbolica degli studenti si inserisce in un clima di forte tensione politica. I ragazzi hanno scelto di fermarsi davanti ai cancelli della scuola per esprimere il proprio dissenso verso le direttive della Lega, con particolare riferimento all’ultima proposta di legge che mira a colpire le organizzazioni definite come Antifa, etichettandole come gruppi terroristici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Moro sotto assedio: studenti bloccano la scuola contro il Governo Notizie correlate Rotte marittime sotto assedio: Baltico e Panama bloccano il mondoLe rotte marittime che sostengono l’economia globale sono attualmente sotto assedio, tra blocchi militari nel Mar Baltico, tensioni geopolitiche nel... Calabria sotto assedio: 80mm di pioggia bloccano strade tra ReggioIl 3 aprile 2026 alle ore 14:19, la Calabria vive un’ora di piombo sotto l’assedio del fango.