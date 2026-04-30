Scuola Superiore Catania il cambio di nome non piace agli ex studenti | Si avvii una consultazione
Centoventuno ex studenti della Scuola Superiore dell’Università di Catania hanno scritto una lettera aperta al rettore e alla presidente della scuola, esprimendo dubbi sulla proposta di cambiare il nome dell’istituto in “Scuola”. Nella missiva chiedono che si avvii una consultazione pubblica prima di procedere con eventuali modifiche. La questione riguarda il possibile mutamento della denominazione dell’istituto, che ha suscitato reazioni tra gli ex studenti.
Centoventuno ex allieve ed ex allievi della Scuola Superiore dell'Università di Catania hanno inviato una lettera aperta al rettore Enrico Foti e alla presidente della Scuola Ida Nicotra per manifestare “non poche perplessità sulla proposta di mutamento della denominazione della Scuola in “Scuola.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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