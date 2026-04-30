Scuola Superiore Catania il cambio di nome non piace agli ex studenti | Si avvii una consultazione

Centoventuno ex studenti della Scuola Superiore dell’Università di Catania hanno scritto una lettera aperta al rettore e alla presidente della scuola, esprimendo dubbi sulla proposta di cambiare il nome dell’istituto in “Scuola”. Nella missiva chiedono che si avvii una consultazione pubblica prima di procedere con eventuali modifiche. La questione riguarda il possibile mutamento della denominazione dell’istituto, che ha suscitato reazioni tra gli ex studenti.