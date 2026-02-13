Identità di genere tra i banchi Londra introduce regole nazionali | sì al cambio di nome e pronome no bagni misti Avviata consultazione

Il governo britannico ha annunciato nuove regole sull’identità di genere nelle scuole, una decisione che ha suscitato molte polemiche. La causa sono le linee guida del Department for Education, che consentono ai bambini di cambiare nome e pronome durante le lezioni. La consultazione pubblica è già in corso, e tra i punti più discussi ci sono le restrizioni sui bagni misti nelle scuole primarie. Questa novità rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei minori, ma apre anche un dibattito sulla gestione degli spazi condivisi.

"In Gb i bambini potranno cambiare l'attribuzione di genere a scuola". Il titolo sintetizza l'effetto più discusso delle nuove linee guida pubblicate dal Department for Education britannico, ma il testo diffuso dal governo di Keir Starmer delinea un quadro più articolato, inserito dentro le norme ufficiali sulla tutela dei minori.