Scuola in sciopero il 6 e 7 maggio | due giorni di astensioni tra Cobas USB CUB e Flc Cgil AVVISO

Il 28 aprile sono state annunciate due giornate di sciopero nel settore scuola e ricerca, previste per il 6 e il 7 maggio 2026. Le organizzazioni sindacali coinvolte sono Cobas, USB, CUB e Flc Cgil, che hanno diffuso un avviso pubblico per aderire all’astensione dal lavoro in queste date. La decisione riguarda il comparto dell’istruzione e dell’area di ricerca, coinvolgendo diverse sigle sindacali.

Con un avviso pubblicato il 28 aprile, diverse organizzazioni sindacali hanno proclamato azioni di sciopero nel comparto Scuola e nell’Area Istruzione e Ricerca per le giornate del 6 e 7 maggio 2026. Le mobilitazioni coinvolgono personale docente, dirigente e Ata, con modalità e obiettivi differenziati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio“È stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e...

Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSIIl Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso l’avviso relativo alle azioni di sciopero proclamate per il 6 e 7 maggio 2026 nel comparto e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tavolo conciliazione tra il Ministero del Lavoro /MIM e FLC CGIL sulla riforma degli Istituti Tecnici: esito negativo; Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio; Sciopero scuola il 7 maggio, si fermano gli istituti tecnici. FLC CGIL: Riforma da ripensare; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: fermiamo una riforma che taglia ore e futuro.

Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggioÈ stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici. La Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato sciopero il 7 maggioLa Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato lo sciopero il 7 maggio ... ravennanotizie.it

FLC CGIL Nazionale plans to go live. - facebook.com facebook