Sora carabinieri tra i piccoli alunni della scuola Achille Lauri

I Carabinieri di Sora hanno visitato oggi i bambini della scuola dell’infanzia “Achille Lauri” per rafforzare il rapporto tra forze dell’ordine e giovanissimi, spinti dall’esigenza di sensibilizzarli sulla sicurezza. Durante l’incontro, i militari hanno mostrato ai piccoli alcuni strumenti in dotazione e hanno spiegato, in modo semplice, come comportarsi in caso di emergenza. I volontari dell’associazione Capitano Ultimo hanno accompagnato i Carabinieri, portando un esempio pratico di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Protagonisti sempre loro che, di concerto con le maestre, stanno portando avanti i percorsi di approccio alle tematiche attraverso il gioco Il progetto, come già detto nella sua presentazione, è intitolato “Libertà, Fantasia tra palcoscenico e Vita! Dentro il libro della Fata Carabiniere”. Protagonisti degli incontri anche il Maresciallo Capo Annalisa Cedrone, che sta comandando la Stazione Carabinieri di Sora, ed il collega Appuntato Scelto Qualifica Speciale Miki Punzo, che tra tanto entusiasmo e tenerezza hanno avuto un bel da fare per destreggiarsi tra le insistenti domande dei bambini. Centro d’attenzione dei piccoli studenti era l’essere Carabiniere e Donna, l’essere Carabiniere e Mamma, argomenti di cui il nostro Maresciallo è certamente una fantastica portavoce.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Sora, i Carabinieri e l’Associazione Capitano Ultimo incontrano i Bambini della Scuola dell’infanzia Sora, i Carabinieri e l’Associazione Capitano Ultimo hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia, proseguendo le iniziative di educazione alla legalità. I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour [FOTO] Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sora, cimitero di auto a due passi dal fiume Liri. Scatta il sequestro dei Carabinieri Forestali; Scontro sulla Superstrada Cassino-Sora: auto finisce nella scarpata. Feriti e traffico in tilt; Notizie Sora: news, aggiornamenti, eventi, novità dalla città; Grave incidente sulla Sora - Cassino: Jeep precipita in una scarpata, sei feriti. In auto con 110.000 euro: denunciati dai carabinieri?¶u000es??^mc??u000b???qb]U????Q*?t8?3U????u001d?AU?R??????zu0015Ta]Fy?u0014?u000f1?)??? ??]F??~|?u0018??U?nu0014?MTm?m???DI?Eu0014?u001e?0?u0018Duu0015?????S??cu0007?u001c?M=]u0013er?????I??T? 4mX?? ... ciociariaoggi.it In viaggio con 110 mila euro in contanti: fermati dai carabinieriIn viaggio con i figli e oltre 110 mila euro in contanti. I carabinieri della compagnia di Sora, durante il consueto controllo sul territorio, alla periferia di Sora, nella serata del 14 febbraio hann ... ciociariaoggi.it Ci sarà Achille Lauro sul palco dell'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina - facebook.com facebook Achille Lauro per le Olimpiadi all'Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi x.com