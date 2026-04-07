Lavora per anni come assistente scolastica con un diploma falso | 36enne condannata a risarcire 31mila euro

Una donna di 36 anni è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a risarcire 31mila euro allo Stato. La donna, che ha lavorato come assistente scolastica a Brescia per diversi anni, era in possesso di un diploma falso. La sentenza si basa sulla verifica del titolo di studio utilizzato per ottenere l'impiego pubblico. La condanna riguarda il danno arrecato all'amministrazione statale.

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato una 36enne a risarcire lo Stato per 31mila euro. La donna ha lavorato per anni a Brescia come assistente scolastica grazie a un titolo di studio falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Collaboratrice scolastica condannata a restituire poco più di 50mila euro per aver lavorato con un titolo falsoOggetto del caso in commento è l’accertamento della responsabilità amministrativa di una collaboratrice scolatica per aver percepito indebitamente... Eugenia Carfora, la preside di Caivano, condannata a risarcire con 16mila euro un docenteEugenia Carfora, la nota preside di Caivano, è stata condannata a risarcire un professore con 16mila euro. Argomenti più discussi: Lavoro e IA, i consigli per valorizzare il proprio curriculum vitae; Lavoro del docente, tra crisi e problemi: Esco da scuola come da una battaglia ogni santo giorno, Mandateci i genitori, voglio vedere quanto durano. Cosa dicono i social; Ho fatto domanda per oltre 100 posti di lavoro in 5 mesi, tutti chiedono anni di esperienza ma se non trovo un posto come posso farmela?; Paola Mancini e il suo lavoro al parlamento europeo. Si lavora per asfaltare la strada in via Camozzi a Bergamo con qualche lieve disagio al traffico. A seconda degli orari, l’attività sta causando code dalla mattina di martedì 7 aprile nella zona del centro cittadino, in particolare all’altezza con via Madonna della N - facebook.com facebook iOS 26.4.1 è imminente: Apple lavora al nuovo update x.com