A Solopaca l’Infopoint per l’autonomia e l’integrazione | spazio di supporto per cittadini stranieri

È stato inaugurato sabato 7 marzo 2026, presso il Comune di Solopaca, il nuovo Infopoint per l'autonomia e l'integrazione, uno spazio dedicato all'informazione, all'orientamento e al supporto rivolto ai cittadini stranieri presenti sul territorio. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Progetto FAMI "Restiamo Connessi – PROG-647", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, con il cofinanziamento dell'Unione Europea e il supporto del Ministero dell'Interno. L'Infopoint nasce con l'obiettivo di accompagnare i beneficiari del sistema di accoglienza e i cittadini stranieri presenti...

