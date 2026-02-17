Veneto | cresce il PIL nel biennio 2025-2026 ma pesa il calo demografico

L’Ufficio di Statistica della Regione Veneto ha annunciato che il PIL della regione cresce nel biennio 2025-2026, ma il calo della popolazione continua a rappresentare una sfida. La motivazione principale di questo aumento economico risiede in un aumento delle esportazioni e negli investimenti nel settore industriale. Tuttavia, il numero di abitanti diminuisce, con un saldo negativo che si aggira sui 10.000 residenti in meno all’anno. La regione cerca di trovare nuove strategie per mantenere la crescita economica senza perdere terreno demografico.

Le stime indicano una crescita del PIL del +0,5% per il 2025 e del +0,8% per il 2026, proiezioni che superano la media nazionale nonostante un contesto internazionale incerto. Le note critiche arrivano dalla demografia L’Ufficio di Statistica della Regione ha diffuso il Bollettino Socio-Economico (Inverno 2026), delineando un quadro di resilienza per l'economia veneta. Le stime indicano una crescita del PIL del +0,5% per il 2025 e del +0,8% per il 2026, proiezioni che superano la media nazionale nonostante un contesto internazionale incerto. Il mercato del lavoro regionale si conferma solido: nel terzo trimestre del 2025, il tasso di occupazione ha raggiunto il 69% (contro il 62,5% nazionale), con una disoccupazione ferma al 3,1%.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

L’Italia si prepara a chiudere il 2025 con una crescita del Pil dello 0,7%, secondo le stime dell’Istat pubblicate oggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.