Imprese under 35 la provincia pisana resiste ma ' scricchiola' | pesa molto il calo demografico

Le imprese guidate da under 35 nella provincia pisana sono in calo, secondo i dati aggiornati al 2025. La diminuzione si inserisce in un quadro più ampio che riguarda anche le province di Lucca e Massa-Carrara, dove il numero complessivo di queste imprese si riduce. Nonostante qualche resistenza, la provincia pisana mostra segnali di sofferenza legati anche al calo demografico.

Il saldo tra aperture e chiusure resta positivo, ma non basta a compensare l’uscita dalla categoria per ragioni anagrafiche La fotografia aggiornata al 2025 ha confermato una tendenza ormai strutturale che vede nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa diminuire il numero complessivo di imprese guidate da under 35. Il calo non è però legato a una minore propensione ad avviare nuove attività da parte dei giovani, ma al progressivo invecchiamento dei titolari che, superata la soglia dei 35 anni, pur continuando l’attività di imprenditoriale, escono dalla categoria delle imprese ‘giovanili’. In tutte e tre le province le nuove iscrizioni sono risultate infatti superiori alle cessazioni, ma non sufficienti a compensare queste uscite. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

