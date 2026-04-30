Scuola a Collevalenza | 3 milioni per il nuovo polo crescono i dubbi

A Collevalenza è stato annunciato un investimento di circa 3,2 milioni di euro per la costruzione di un nuovo polo scolastico. I lavori, che dovrebbero durare circa 450 giorni, hanno suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza e a un possibile calo delle iscrizioni scolastiche nella zona. La questione ha attirato l’attenzione di cittadini e amministratori locali, che seguono con attenzione l’andamento del progetto.

? Cosa sapere Investimento di 3,2 milioni di euro per il nuovo polo scolastico di Collevalenza.. I lavori dureranno 450 giorni tra dubbi sulla sicurezza e calo iscrizioni.. L’aggiudicazione dei lavori per il nuovo polo scolastico di Collevalenza mobilita circa 2,03 milioni di euro per un investimento complessivo da 3,2 milioni, segnando un passaggio decisivo per l’assetto scolastico del Comune di Todi. Il progetto, che affonda le sue radici nelle necessità emerse durante la ricostruzione post-sisma, mira a offrire spazi caratterizzati da standard qualitativi e di sicurezza superiori rispetto all’attuale offerta edilizia. Tuttavia, mentre i cantieri si preparano a partire, l’attenzione della comunità si sposta sulla gestione del periodo di transizione, dato che la realizzazione della nuova struttura richiederà circa 450 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola a Collevalenza: 3 milioni per il nuovo polo, crescono i dubbi Notizie correlate Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori: ecco il progettoAl via a Todi un'altra importante opera pubblica: la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Collevalenza. Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65.