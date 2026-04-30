Scrubs | il revival ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2!

Il ritorno della serie con star Zach Braff ha ottenuto la fiducia da parte del network ABC e tornerà quindi con nuovi episodi. ABC ha annunciato il rinnovo del revival di Scrubs e di Shifting Gears, rispettivamente per una seconda e una terza stagione. Il network ha lasciato in sospeso solo il destino dello show R.J. Decker, con star Scott Speedman, che potrebbe ottenere una chance grazie ai buoni risultati ottenuti su Hulu. Il successo del revival di Scrubs Scrubs è tornata sugli schermi con una prima stagione da nove episodi e anche la seconda dovrebbe essere composta da un numero molto simile di puntate. Il revival, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto oltre 11 milioni di spettatori totali sulle .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Scrubs, la prima stagione del revival con J.D. e Turk arriva su Disney+Tanti ritorni e nuovi ingressi nel cast dei nove episodi che segnano il ritorno di Scrubs sul piccolo schermo.

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Temi più discussi: C’è un aspetto del revival di Scrubs che ha diviso totalmente i fan; Scrubs - Reboot, un revival che va oltre il revival. Una serie che ha ancora qualcosa da dire; Scrubs, la seconda stagione del revival dovrà prendere una scelta decisiva; Galleria fotografica Scrubs - Reboot.

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Scrubs: svelato il futuro sulla ABC dopo il revival da recordScopri perché Scrubs è stata rinnovata: ascolti record e una nuova stagione che conferma il successo del revival ABC ... cinefilos.it

Stasera abbiamo una grande notizia da darvi. Una notizia gigantesca. Perchè il revival di Scrubs continua. E dire che se lo è meritato sarebbe troppo riduttivo. Se lo è stra, stra, stra-meritato. Ora avremo solo il problema di come chiamare il prossimo capitolo: s - facebook.com facebook

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