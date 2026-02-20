Scrubs il revival arriva anche in Italia | data di uscita e trailer della nuova stagione

La serie Scrubs, che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, torna in Italia con una nuova stagione. La causa è il forte interesse dei fan italiani, che aspettano da tempo il ritorno del medical-comedy ambientato all’ospedale Sacro Cuore. La data di uscita italiana è stata annunciata e il trailer ufficiale è stato diffuso online, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. La nuova stagione porterà sul piccolo schermo ancora le avventure dei medici e degli infermieri di Sandifrangeles. La prima puntata sarà trasmessa a breve.

Negli USA, l'uscita del revival a fine febbraio è stata preceduta nei mesi scorsi da un primo teaser trailer, che faceva già sperare benissimo, e poi dal trailer ufficiale. Purtroppo, però, in Italia abbiamo dovuto aspettare ancora: ma adesso è ufficiale, il revival di Scrubs, la decima stagione (o la nona per chi, come Zach Braff, non considera la dimenticabilissima stagione Med School), arriva anche da noi, con tanto di ritorno dei doppiatori originali dei protagonisti.

Scrubs REVIVAL: Official Trailer (ABC 2026)

