Scrubs il revival arriva anche in Italia | data di uscita e trailer della nuova stagione
La serie Scrubs, che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, torna in Italia con una nuova stagione. La causa è il forte interesse dei fan italiani, che aspettano da tempo il ritorno del medical-comedy ambientato all’ospedale Sacro Cuore. La data di uscita italiana è stata annunciata e il trailer ufficiale è stato diffuso online, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. La nuova stagione porterà sul piccolo schermo ancora le avventure dei medici e degli infermieri di Sandifrangeles. La prima puntata sarà trasmessa a breve.
INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Negli USA, l'uscita del revival a fine febbraio è stata preceduta nei mesi scorsi da un primo teaser trailer, che faceva già sperare benissimo, e poi dal trailer ufficiale. Purtroppo, però, in Italia abbiamo dovuto aspettare ancora: ma adesso è ufficiale, il revival di Scrubs, la decima stagione (o la nona per chi, come Zach Braff, non considera la dimenticabilissima stagione Med School), arriva anche da noi, con tanto di ritorno dei doppiatori originali dei protagonisti.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: "Monarch: Legacy of Monsters 2": trailer, trama e data di uscita della nuova stagione
Leggi anche: Red Carpet 2: trailer, cast e data di uscita della nuova stagione dello show Prime Video
Scrubs REVIVAL: Official Trailer (ABC 2026)
Argomenti discussi: Scrubs, il revival è promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni; Scrubs: Il trailer ufficiale del revival è un omaggio alla storia della serie; Scrubs torna e tutto sembra impossibile: JD, Turk ed Elliot più uniti che mai nel trailer ufficiale del revival; Scrubs, J.D., Turk e Elliot sono ancora inseparabili nel trailer ufficiale del revival.
Scrubs, arriva su Disney+ l’atteso revival della serie cultÈ disponibile il trailer della prima stagione del revival di Scrubs, che debutterà il 25 marzo su Disney+ in Italia. La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre ... teleblog.it
Scrubs torna su Disney+: trailer e data del revival con il cast originaleIl Sacred Heart non è mai stato un vero ospedale: era una memoria condivisa. Un luogo mentale dove la medicina serviva soprattutto a parlare di amicizia, paura di crescere e fragilità mascherate da ... tg24.sky.it
Scrubs, il revival è promosso o bocciato Cosa dicono le prime recensioni x.com
Scrubs. J.D., Turk e Elliot torano al Sacro Cuore nel trailer del revival https://www.sentireascoltare.com/news/scrubs-j-d-turk-elliot-torano-sacro-cuore-trailer-revival/ - facebook.com facebook