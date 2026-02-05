Scritte ' no vax' contro Salis ed educazione sessuo-affettiva nelle scuole

Alcune scritte contro la sindaca Silvia Salis e l’educazione sessuo-affettiva sono apparse questa notte sui muri di alcune scuole della città. La polizia ha già avviato le indagini per trovare i responsabili.

Alcune scritte ‘no vax’, contro la sindaca Silvia Salis e l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole sono comparse sulle facciate di alcuni edifici scolastici della città e sono partite le indagini della Digos per identificare i responsabili. "Atto vile, ma siamo sulla strada giusta"La sindaca di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Salis Scuola

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salis Scuola

Argomenti discussi: Scritte no vax, imbrattata la sede della Cgil di Bergamo; Bergamo, la sede della Cgil imbrattata dai no-vax: Gesti vigliacchi, ci auguriamo che i responsabili siano individuati; No-vax imbrattano la sede di Cgil Bergamo: scritte rosse contro vaccini e intelligenza artificiale; Scritte No Vax alla sede della Cgil Bergamo, Toscano: Gesti vigliacchi.

Genova, scritte no vax e contro l’educazione sessuo-affettiva a scuola. Salis: Atto vileSulle facciate di alcune scuole che hanno avviato sperimentazione. La sindaca e l’assessora Bruzzone: L’accostamento, del tutto aberrante, tra vaccinazioni, percorsi educativi e richiami a pedofilia ... msn.com

Genova, scritte no vax e contro educazione sessuo-affettiva a scuolaScritte no vax, contro la sindaca di Genova Silvia Salis e contro l'educazione sessuo-affettiva sono comparse questa mattina sulle facciate di ingresso di alcune scuole genovesi. In particolare le scr ... msn.com

L'Espresso. . Maja T. è stata condannata dalla giustizia ungherese a otto anni di carcere per violenza. Un processo che ricalca quello dell'italiana Ilaria Salis, attuale eurodeputata di Avs. L'antifascista tedesca verrà portata nello stesso carcere in cui fino a giug facebook