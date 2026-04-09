Negli ultimi giorni si parla molto di Ilaria Salis, coinvolta in una vicenda che riguarda una casa e il suo rapporto con l’assistente parlamentare Ivan Bonnin. La questione ha suscitato diverse discussioni pubbliche, portando all’attenzione di molti i dettagli di questa relazione. La vicenda si sta sviluppando in un contesto legale e mediatico, con vari commenti e reazioni da parte di chi segue da vicino gli sviluppi.

Ilaria Salis è al centro di una polemica che riguarda l’assistente parlamentare Ivan Bonnin e una casa. Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin sono al centro di una polemica, che riguarderebbe anche un’ipotetica casa condivisa. Cosa sta succedendo? Ecco i dettagli dell’inchiesta del Giornale. L’assistente parlamentare di Ilaria Salis, Ivan Bonnin, è finito al centro delle polemiche dopo che i due sono stati trovati insieme in una stanza di hotel di Roma alle sette del mattino, durante un controllo della polizia. La donna ha subito negato qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale, sottolineando che tra loro c’è solo un’amicizia e una collaborazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Perché tutti parlano di Ilaria Salis? C’entra la casa e scoppia la polemica

Ilaria Salis arriva in città e scoppia la protesta: "Non è un buon esempio"Un incontro al Circolo Arci con l’europarlamentare Ilaria Salis scatena la polemica.

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Temi più discussi: Il controllo di polizia su Ilaria Salis prima della manifestazione No Kings: dettagli e polemiche; Manganelli e ossa rotte: ecco perché è nel mirino di Berlino e Budapest; Stando alla ricostruzione della Questura di Roma, il controllo a Ilaria Salis prima della manifestazione No Kings è stato fatto perché nessuno aveva capito che si trattava di quella Ilaria Salis; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo.

Perché Ilaria Salis è citata negli atti dell'inchiesta tedesca sul gruppo eversivo di estrema sinistra «Hammerbande»Salis, identificata sabato dalla polizia in un hotel a Roma in seguito a una nota di rintraccio internazionale emessa proprio dei magistrati tedeschi, non è accusata di organizzazione eversiva ... roma.corriere.it

Esplode il caso Salis, spunta casa in comune con il portaborse assunto(Adnkronos) - Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati i ... msn.com

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com