EPiC | Elvis Presley in Concert musica e sudore di una divinità scesa in terra

Un film concerto dedicato a Elvis Presley combina immagini d’archivio e musica dal vivo, creando un’esperienza intensa e coinvolgente. Il regista utilizza materiale originale per ricostruire l’atmosfera dei concerti del Re del rock, concentrandosi sulle emozioni espresse attraverso le parole, le lacrime e i momenti di intimità. La pellicola si focalizza sull’aspetto umano e artistico di Elvis Presley, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Baz Luhrmann mette insieme materiale d'archivio saturando l'aurea sacra del Re. Ne esce fuori un film concerto alternativo che trova il suo scopo nelle parole, nelle lacrime e nell'intimità. La nostra recensione. Bisogna rifarsi alle parole di Baz Luhrmann per capire fino in fondo cosa sia - e cosa rappresenti - EPiC: Elvis Presley in Concert. "Qualcosa di nuovo", dirà il regista, "né documentario, né film-concerto, bensì qualcosa che si lega alla grandezza di Elvis" rivelandone le ineguagliabili vibrazioni divine. Appendice che segue il biopic-capolavoro con Austin Butler, mostrando la reale forza e la reale vulnerabilità di un uomo segnato dalla grandezza.