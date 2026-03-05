Il week-end al cinema | da Elvis Presley in Concert a Un bel giorno

Il fine settimana al cinema propone due film: il documentario “Epic: Elvis Presley in Concert” e la commedia “Un bel giorno”. Il primo, diretto da Baz Luhrmann, sarà disponibile nelle sale da giovedì 5 marzo e utilizza filmati d’archivio appena ritrovati, che risalgono ai primi giorni di Elvis Presley a Las Vegas. La pellicola si concentra su immagini rare del cantante in quegli anni.

Arriva al cinema “Epic: Elvis Presley in Concert”. Il documentario, che approda nelle sale giovedì 5 marzo, è diretto da Baz Luhrmann e si basa su rari filmati d’archivio recentemente ritrovati, risalenti ai primi giorni della residenza di Elvis Presley a Las Vegas. Quella che doveva essere un’apparizione temporanea all’International Hotel, nell’estate del 1969, si trasformò in un evento epocale, dando il via a un impegno che sarebbe durato oltre sette anni e avrebbe ridefinito la carriera dell’artista. Altre novità sul grande schermo è rappresentata da “Un bel giorno”, con regia di Fabio De Luigi. Il film, che approda nelle sale giovedì 5 marzo, nel cast oltre a De Luigi annovera Virginia Raffaele e Maria Gifuni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

I film in sala dal 5 marzo: ‘Un bel giorno’, ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, ‘Grand Ciel’ e ‘La mattina scrivo’In un panorama di uscite cinematografiche ad ampia scelta, stavolta parlo di tre titoli davvero assortiti e piuttosto lontani tra loro per genere e...

Luhrmann riporta Elvis in concertoElvis Presley (Tupelo, 8 gennaio 1935 – Memphis, 16 agosto 1977) resta un simbolo, un monumento della cultura musicale e dello showbusiness, capace di attraversare i tempi: e ancora oggi, ... ilmattino.it

