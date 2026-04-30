Scopre che la ex ha un altro uomo e comincia a tormentarla

Una donna ha iniziato a ricevere visite frequenti e indesiderate da parte del suo ex, dopo aver scoperto che aveva un nuovo partner. La situazione si è intensificata quando lui ha iniziato a seguirla e a disturbare la sua routine, creando disagio e tensione. La presenza continua e non richiesta ha portato a interventi delle forze dell’ordine, che sono stati chiamati per gestire il comportamento dell’uomo.

Quando ha saputo che la sua ex aveva un nuovo compagno ha perso letteralmente la testa ed è diventato una presenza costante, non gradita, nel quotidiano della donna. Negli ultimi giorni di aprile i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it RIONQUISTARE una EX che sta con un ALTRO Notizie correlate Tutta la verità su Audrey Hepburn raccontata dall’uomo che l’ha amata più di chiunque altroIl ritratto sincero e commovente del figlio Sean scritto con la giornalista Wendy Holden, molti gli inediti e le foto mai viste. Leggi anche: Altro che "flop" in Albania. La sinistra scopre i Cpr pieni Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Si risveglia dal coma e scopre che la moglie è ancora sposata con un altro uomo; HUFFPOST WEEKEND. In attesa de Il Diavolo Veste Prada 2 e altri titoli da non perdere; Cher scopre di avere una nipote segreta ormai adolescente: il figlio con problemi di droga e l'incontro con la ex fidanzata; Ecco alcune carte delle nuove carte dell’espansione Megaevoluzione - Caos Nascente del GCC Pokémon. Catania, la Polizia di Stato scopre un deposito di droga a San Cristoforo: sequestri record e due arresti per spaccio e documento falso https://www.freepressonline.it/2026/04/30/catania-droga-a-san-cristoforo-due-arresti/ #catania #cronaca #poliziadistato #dro - facebook.com facebook Tajani scopre il Mes. Ma quella dei 400 miliardi è solo una favola. Di @DavideMattone x.com