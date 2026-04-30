Scopre che la ex ha un altro uomo e comincia a tormentarla

Da padovaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha iniziato a ricevere visite frequenti e indesiderate da parte del suo ex, dopo aver scoperto che aveva un nuovo partner. La situazione si è intensificata quando lui ha iniziato a seguirla e a disturbare la sua routine, creando disagio e tensione. La presenza continua e non richiesta ha portato a interventi delle forze dell’ordine, che sono stati chiamati per gestire il comportamento dell’uomo.

Quando ha saputo che la sua ex aveva un nuovo compagno ha perso letteralmente la testa ed è diventato una presenza costante, non gradita, nel quotidiano della donna. Negli ultimi giorni di aprile i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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