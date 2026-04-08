Un racconto dettagliato e personale sulla vita di Audrey Hepburn, scritto dall’uomo che ha condiviso con lei un legame speciale più di chiunque altro. Il testo include fotografie inedite e testimonianze dirette, offrendo uno sguardo intimo sulla celebre attrice. L’autore descrive momenti e aspetti della sua esistenza, rivelando dettagli finora sconosciuti al pubblico. La narrazione si presenta come un ritratto autentico e sincero della donna dietro la star.

Il ritratto sincero e commovente del figlio Sean scritto con la giornalista Wendy Holden, molti gli inediti e le foto mai viste. Un ritratto sincero e intimo, arricchito da fotografie mai viste prima e da numerosi contributi inediti, racconta Audrey Hepburn la star, l'icona di stile, la donna altruista, la madre nella "biografia definitiva" 'Audrey' scritta dal figlio dell'attrice Sean Hepburn Ferrier e dalla giornalista Wendy Holden. Il libro è uscito il 7 aprile per Tea Edizioni nella traduzione di Alessandro Zabini. "Molto tempo dopo la sua morte, resta forse ancora qualcosa da dire sulla donna che aveva sfidato tutte le mode e attraversato inconsapevolmente i decenni? L'ultima parola?, pensai. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Tutta la verità su Audrey Hepburn raccontata dall’uomo che l’ha amata più di chiunque altro

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