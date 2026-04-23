Caso escort pm ascoltano le ragazze e anche i calciatori potrebbero essere testimoni | si indaga sui conti all'estero

La Procura di Milano ha avviato un’indagine su un presunto giro di escort gestito da un’agenzia locale, ascoltando le testimonianze delle donne coinvolte. Oltre alle ragazze, i magistrati stanno valutando la possibilità di sentire anche alcuni calciatori come possibili testimoni. L’indagine include anche l’esame dei conti bancari esteri collegati alle persone coinvolte, per verificare eventuali movimenti finanziari sospetti.

La Procura di Milano ha iniziato ad ascoltare le ragazze che sarebbero finite nel presunto giro di escort organizzato dall'agenzia Ma.De. di Cinisello Balsamo. Anche i calciatori, che non sono indagati, potrebbero essere sentiti come testimoni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Escort per calciatori: le ragazze potrebbero essere sentite come testimoniMILANO – E’ possibile che la magistratura milanese, impegnata nelle indagini sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione...

Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoniPotrebbero essere sentiti come testimoni i calciatori presunti clienti della società di eventi Ma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso escort, adesso i pm valutano se ascoltare i calciatori (non indagati): ecco perché; Escort per calciatori, pm vogliono ascoltare le ragazze come testimoni; Escort per calciatori, il racconto: Ho appena fatto il test, sono incinta. Trema mezza Serie A; Escort per calciatori e vip, spuntano i nomi anche di giocatori di Monza e Torino. La Procura vuole ascoltare le ragazze.

Caso escort, pm ascoltano le ragazze e anche i calciatori potrebbero essere testimoni: si indaga sui conti all’esteroLa Procura di Milano ha iniziato ad ascoltare le ragazze che sarebbero finite nel presunto giro di escort organizzato dall'agenzia Ma ... fanpage.it

Caso escort, adesso i pm valutano se ascoltare i calciatori (non indagati): ecco perchéDalle carte, intanto, emerge anche il modus operandi dell'organizzazione tra presunti check-in all'aeroporto di Orio al Serio e la gestione delle camere d'hotel ... msn.com

Merlo difende i calciatori: non sono più sporcaccioni degli avvocati, solo meno nascosti Rispondendo ad un lettore su Repubblica sul caso escort ricorda che Berlusconi aveva capito tutto quando promise ai calciatori del Monza un pullman di troie Vuoi leggerl - facebook.com facebook

'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato x.com