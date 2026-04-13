Cartelle cliniche a pagamento in Lombardia scoppia il caso | La prima copia deve essere gratuita

In Lombardia sta suscitando attenzione una vicenda riguardante i costi richiesti ai cittadini per ottenere le proprie cartelle cliniche. Secondo quanto stabilito, la prima copia dovrebbe essere fornita gratuitamente, ma ci sono segnalazioni di pagamenti richiesti anche in questa fase. La questione riguarda specificamente le modalità di accesso ai documenti sanitari e le eventuali spese applicate dai servizi sanitari locali. La vicenda ha attirato l'interesse di chi si occupa di diritti dei pazienti e trasparenza nel settore sanitario.

Sta emergendo in Lombardia un caso che riguarda i costi richiesti ai cittadini per ottenere la propria cartella clinica. Secondo quanto denunciato da Spi Cgil Lombardia e Federconsumatori, in diversi ospedali verrebbero richiesti pagamenti anche per la prima copia dei documenti sanitari, che.🔗 Leggi su Quicomo.it Cartelle cliniche: stop ai costi illegittimi, la prima copia è gratuitaIn una Lombardia che punta a un welfare moderno, la battaglia per l’accesso gratuito ai dati sanitari ha trovato un nuovo protagonista nel... Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle clinicheDalle cartelle cliniche mostrate da "Lo Stato delle Cose" si evince che le procedure per l'espianto del cuore di Domenico Caliendo sono cominciate...