Scoppia il caso all’Università della Tuscia | per i tunisini basta un’autocertificazione per ottenere borse di studio all inclusive

All’Università della Tuscia si apre un caso legato all’assegnazione delle borse di studio. Secondo i documenti ottenuti tramite un’istanza di accesso civico, i cittadini tunisini possono ottenere le borse “all inclusive” presentando un’autocertificazione. La questione ha suscitato attenzione e ha portato il direttore di un quotidiano locale a porsi domande sul procedimento adottato dall’ateneo, con un’attenzione particolare alle modalità di accesso e ai requisiti richiesti.

Roma, 30 apr – “ UniTus o UniTunis? ”, si chiede Paolo Gianlorenzo, direttore di Etruria News, dopo aver letto i documenti inviati dall’Università della Tuscia seguiti a un’istanza di accesso civico generalizzato. Ora la bomba è deflagrata e non riguarderebbe solo l’Ateneo viterbese. “C’è un fascicolo sulla scrivania della nuova rettrice dell’Università della Tuscia, Tiziana Laureti, che scotta più di ogni altro – scrive Gianlorenzo – Sono i numeri dell’internazionalizzazione ‘senza paracadute’ ereditata dalla precedente gestione del rettore Stefano Ubertini”. La nuova governance accademica si ritrova a dover decifrare un cortocircuito statistico che ha trasformato l’Ateneo in un caso nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Scoppia il caso all’Università della Tuscia: per i tunisini, basta un’autocertificazione per ottenere borse di studio all inclusive Notizie correlate Leggi anche: Borse di studio, Giovanni Paglia: "Per l'Università di Parma arriveremo al 100% della copertura" Leggi anche: Università, 8° edizione progetto Unicore: 78 borse di studio per studenti rifugiati