Borse di studio Giovanni Paglia | Per l' Università di Parma arriveremo al 100% della copertura

Le autorità dell’Emilia-Romagna hanno annunciato che nelle prossime settimane verranno distribuite le borse di studio a tutti gli studenti iscritti all’Università di Parma, includendo anche quelli provenienti dall’Iran. L’obiettivo è di coprire completamente le esigenze di sostegno economico per gli iscritti, con l’intenzione di arrivare al 100% della copertura. L’annuncio riguarda un intervento di carattere regionale volto a garantire un aiuto diffuso agli studenti.

Schiarita all'orizzonte in Emilia-Romagna sulle borse di studio. "Nei prossimi giorni andremo a erogare le borse di studio a tutti, compresi gli studenti iraniani. E contiamo di arrivare il più vicino possibile al 100%". Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Diritto allo studio, Giovanni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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