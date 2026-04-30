Nell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, è stato individuato un deposito di armi nascosto tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà. Il nascondiglio si trova in un’area difficile da raggiungere, tra le rocce e il terreno accidentato della zona. La scoperta è stata fatta da forze dell’ordine durante un sopralluogo in un punto isolato dell’entroterra.

Un nascondiglio invisibile, incastonato tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà (Reggio Calabria), nel cuore aspro e impervio dell’Aspromonte. È qui che i Carabinieri affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno inferto un nuovo, significativo colpo alla circolazione illegale di armi, portando alla luce un deposito clandestino perfettamente mimetizzato e potenzialmente pronto all’impiego. L’operazione si è svolta attraverso un’intensa attività di rastrellamento in un’area demaniale particolarmente difficile da raggiungere. Proprio in questo scenario, i militari hanno individuato un ingegnoso sistema di occultamento: un tubo in plastica nascosto con estrema cura all’interno di un muretto, trasformato in un vano segreto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scoperto deposito di armi sull'Aspromonte: il nascondiglio tra le pietre di un muretto

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