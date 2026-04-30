Roma scoperto manoscritto con il più antico poema in inglese

Un gruppo di studiosi del Trinity College di Dublino ha individuato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma una copia finora sconosciuta del più antico poema scritto in lingua inglese. La scoperta riguarda un manoscritto che non era mai stato pubblicamente documentato o studiato prima d’ora. La scoperta apre nuove possibilità di analisi sul patrimonio letterario anglosassone.

(Adnkronos) – Una copia finora sconosciuta del più antico poema in lingua inglese è stata scoperta nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma da un gruppo di studiosi del Trinity College di Dublino. Il manoscritto, risalente a oltre 1.200 anni fa, contiene il 'Cædmon’s Hymn', composto nel VII secolo da un mandriano della Northumbria. La notiza dell'eccezionale ritrovamento è pubblicata dal quotidiano londinese 'The Guardian'. Il testo, già noto attraverso fonti successive, è stato individuato dagli studiosi Elisabetta Magnanti e Mark Faulkner durante una ricerca sui manoscritti medievali. La scoperta è avvenuta dopo un controllo degli archivi della biblioteca romana, che ha digitalizzato e reso disponibili online alcune pagine contenenti il poema.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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