Scooter Braun è conosciuto come un talent scout e manager di artisti di grande successo. La sua carriera si è sviluppata nel settore musicale, portandolo a scoprire e gestire artisti di fama internazionale. Tuttavia, recenti accuse lo accusano di comportamenti dannosi nei confronti di alcune persone coinvolte nella sua attività. La sua figura rimane al centro di discussioni pubbliche e legali legate alle sue pratiche professionali.

Scooter Braun è ormai una leggenda. Tutti lo conoscono: talent scout e scopritore di talenti, il manager ha avuto dei clienti di fama mondiale. La scuderia della sua azienda, la SB Projects (sotto l’holding della sua Ithaca Holdings), si avvale di clienti del calibro di Justin Bieber, Ariana Grande, Tori Kelly, Dan + Shay, J Balvin e Kanye West. Amico delle Kardashian, sostenitore di Israele, viste le sue radici ebraiche, e investitore in venture come Spotify, Apple e Instagram, il suo nome sembra quello di Re Mida. Ogni cosa che tocca diventa dorata, ma i costi da pagare sono e sono stati molteplici. Justin Bieber, il cliente 0. Scooter Braun si avvicina all’industria dello spettacolo mentre frequenta il college alla Emory University di Atlanta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scooter Braun, l’imprenditore che pur di guadagnare distrugge le persone

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