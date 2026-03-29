Germania incendio distrugge nightclub con 750 persone Tre feriti | Persone con i capelli a fuoco

Un incendio ha colpito un nightclub in Germania, coinvolgendo circa 750 persone presenti al momento. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, causando il panico tra i presenti. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali con i capelli in fiamme durante la fuga. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.

Un incendio improvviso, il buio squarciato dalle fiamme e centinaia di persone costrette a fuggire nel cuore della notte. È quanto accaduto a Kehl, al confine tra Germania e Francia, dove un violento incendio in discoteca ha completamente distrutto un locale affollato, trasformando una serata di svago in una tragedia sfiorata. Leggi anche: Incendio e strage a Crans-Montana, ecco come sarebbe iniziato tutto Incendio al K Club: fiamme nella notte e fuga di centinaia di persone. Il rogo è divampato intorno alle 3:45 del mattino all’interno del K Club, uno dei locali notturni della zona, mentre la pista era ancora gremita. In pochi istanti le fiamme hanno iniziato a propagarsi, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in salvo le centinaia di presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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