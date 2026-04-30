Ex imprenditore bresciano si indebita col Fisco pur di pagare i dipendenti Diventa operaio e salda il dovuto

Un ex imprenditore di Brescia, travolto dalla crisi economica e dagli effetti del lockdown, si è trovato ad accumulare debiti con il Fisco che hanno raggiunto un milione di euro. Per riuscire a pagare i dipendenti, ha deciso di indebitarsi ulteriormente, arrivando a diventare operaio per saldare il suo debito. La sua storia si intreccia con le difficoltà di chi ha dovuto affrontare una fase difficile per la propria attività e per il proprio equilibrio finanziario.

Brescia – La crisi economica e il lockdown da Covid lo travolgono e viene sommerso dai debiti con il Fisco, lievitati fino a un milione di euro. Ora però vede la luce in fondo al tunnel: l’accesso alla liquidazione controllata con esdebitazione finale, che gli consentirà di lasciarsi alle spalle un incubo. Il protagonista è un imprenditore bresciano metalmeccanico della Franciacorta. Il tribunale ha riconosciuto la sua buona fede e il ruolo determinante degli eventi economici “eccezionali” che lo hanno gettato sul lastrico. Attivo sin dagli anni duemila nella produzione di macchinari industriali, l’uomo - un sessantenne prossimo alla pensione -per lungo tempo non aveva riscontrato difficoltà, con fatturato in crescita e adempimento degli obblighi fiscali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex imprenditore bresciano si indebita col Fisco pur di pagare i dipendenti. Diventa operaio e salda il dovuto Notizie correlate Maxi frode al fisco: confiscato mezzo milione di euro a un imprenditore brescianoConfisca definitiva dopo la condanna per dichiarazione infedele: trovati anche 50mila euro in contanti in una cassetta di sicurezza Confiscati circa... Si fingono dipendenti di Autostrade e si fanno pagare il pedaggio: svelata la truffaA ridosso del casello autostradale di Napoli Est due cittadini extracomunitari, di origini magrebine, approfittando della sosta degli automobilisti,...